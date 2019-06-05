قال باسل مصطفى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن عدداً من شركات السياحة نفذت للمرة الأولى رحلات عمرة بداية من شهر شوال الحالى، وتابع: «إن تلك الشركات لم تستنفد كامل حصتها من تأشيرات شهر رمضان، فبدأت فى استخدامها خلال شوال»، منوهاً إلى أن أعداد المواطنين المسافرين لأداء العمرة خلال تلك الفترة تقدر بالمئات.

وأضاف، لـ«الوطن»، أن مدة تلك البرامج تتراوح ما بين 10 و15 يوماً، حيث إن آخر موعد حددته وزارة السياحة لعودة المعتمرين المصريين هو منتصف شهر شوال. وأشار إلى أن عدد المعتمرين المصريين منذ بداية العام الحالى وحتى الآن بلغ أكثر من 545 ألف معتمر، بتكلفة إجمالية لموسم العمرة نحو 7.5 مليار جنيه، موضحاً أن أكثر من 60% من هذ المبلغ ضُخ فى السوق المصرية، سواء فى شراء تذاكر الطيران أو رسوم الضرائب والتأمينات أو إيجار أوتوبيسات العمرة البرية أو متحصلات الشركات السياحية، فيما تم ضخ باقى المبلغ فى حجز الفنادق بمكة والمدينة والانتقالات الداخلية بالسعودية، منوهاً إلى أن متوسط إنفاق المعتمرين المصريين داخل المملكة بلغ نحو 500 مليون ريال.

"باسل": 7.5 مليار جنيه تكلفة الموسم الحالى

وقال علاء الغمرى، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن الغرفة ستُجرى حصراً منتصف الشهر المقبل لأعداد المعتمرين المصريين والشركات المنظمة، وسيتم تقديم كشف إلى وزارة السياحة بأسماء الشركات التى نظمت رحلات عمرة دون إخطار الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

وحذر «الغمرى» من استغلال السماسرة إصدار السعودية للتأشيرة الإلكترونية للعمرة للمواطنين مباشرة بنظام «الوكيل الافتراضى» فى تنظيم برامج عمرة غير شرعية تسمح بتخلف معتمرى رمضان عن العودة حتى أدائهم لمناسك الحج، مشدداً على ضرورة تدخل الدولة لحماية حقوق مواطنيها عن طريق إصدار تشريعات سريعة بعدم سفر أى مواطن للعمرة دون إخطار وزارة السياحة إلكترونياً.