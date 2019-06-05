"النرويجية للعدالة والسلام" تدين الهجوم الإرهابي على كمين العريش

أدانت المنظمة النرويجية الدولية للعدالة والسلام في أوسلو، الهجوم الإرهابي على كمين العريش فجر اليوم الأربعاء، والذي أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء في مواجهه دامية ضد العناصر الإرهابية خلال تصدى قوات الأمن للهجوم.

وأكد الأمين العام للمنظمة طارق عناني، في بيان قبل قليل، تضامن المنظمة الكامل مع الشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهه التطرف والإرهاب، ووقوفها إلى جانب الدولة المصرية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة شعبها.

وجددت المنظمة تأكيدها على ثبات موقفها الرافض للإرهاب بكافة أشكاله، وقدمت العزاء للشعب المصري في ضحايا الهجوم الإرهابي.

واستهدفت مجموعة إرهابية، فجر الأربعاء، كمينًا أمنيًا غرب مدينة العريش في شمال سيناء.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية، أنَّه تم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين.

وأضاف البيان، أن القوات تتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.