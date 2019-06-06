السبت.. أبطال "ولد الغلابة" ضيوف عمرو أديب على "MBC مصر"

يستضيف الإعلامي عمرو أديب، ببرنامجه "الحكاية"، المذاع على شاشة "MBC مصر"، أبطال مسلسل "ولد الغلابة"، الذي عرض طوال شهر رمضان، وذلك في تمام الساعة الـ10 مساء، يوم السبت المقبل.

وتتضمن الحلقة سلسلة من الفقرات، يكشف فيها عن كواليس وأسرار مسلسلات الموسم الرمضاني، وتبدأ الفقرات باستضافة نجوم مسلسل "ولد الغلابة"، الفنان أحمد السقا والفنانة مي عمر وإنجي المقدم وكريم عفيفي والمخرج محمد سامي.

ويعود برنامج "الحكاية"، للشاشة مرة أخرى، بعد توقف دام طوال شهر رمضان، ويتم عرض البرنامج في موعده المعتاد، من الجمعة إلى الإثنين في تمام الـ 10 مساءً على شاشة "mbc مصر".

"ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا ومحمد ممدوح ومي عمر وإنجي المقدم وهبة مجدي وإدوارد وكريم عفيفي وهادي الجيار وصفاء الطوخي، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي، إنتاج صادق الصبّاح.