أصيب 8 أشخاص، بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، اليوم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون في البحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد هشام مبروك مدير إدارة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بنطاق مركز وادي النطرون.

وتبين انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي دائرة مركز وادي النطرون، مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم. وحرر المحضر اللازم بالحادث تمهيدا للعرض على النيابة العامة.