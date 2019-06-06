تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، برفقة اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ اليوم، أعمال إنشاء المصعد الكهربائي، بالمركز الثقافي الإسلامي الدولي بمسجد الصحابة بمنطقة السوق القديم بشرم الشيخ.

وقال المحافظ إن تركيب المصعد جاء ضمن أعمال التطوير للمركز، معلنا افتتاح المركز يوم الجمعة الموافق 14 يونيو الجاري، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأكد أن وزير الأوقاف يسعى لتحويل المركز الثقافي إلى مركز تدريب دولي للدعاة، موضحا أنه تم تطوير منطقة السوق التجاري القديم لتصيح المنطقة مزارا سياحيا أثريا تراثيا، بجانب كونها منطقة تجارية، وتماشيا مع كون مسجد الصحابة من المقاصد التي يقصدها السائحين من دول العالم المختلفة.

وتم وضع بوابات بمداخل ومخارج السوق، وتغير شكل المحلات، وإنشاء برجولة ضخمة متعددة الأغراض، ومعرض كتاب ومرسم، ومعرضا للفنون التشكيلية، وكشك موسيقى لجذب السائحين.