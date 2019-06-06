"التضامن": انطلاق المرحلة الثانية لـ"سكن كريم" الشهر المقبل بالمحافطات

قال محمد هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للأشغال العامة، ومدير برنامج "سكن كريم"، إن المرحلة الثانية للبرنامج ستنطلق الشهر القادم مع بداية العام المالي الجديد، لافتا إلى أنه تم تخصيص جزء من 200 مليون جنيه تبرعت بهم وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى الأموال المخصصة والفائضة من المرحلة الأولى والمقدرة بـ100 مليون جنيه .

وأضاف "هاشم" في تصريحات لـ"الوطن"، أن صندوق دعم الجمعيات الأهلية خصص 200 مليون جنيه، تم إنفاق 100 مليون في المرحلة الأولى، إلى جانب تبرع الأوقاف بـ200 مليون جنيه لمبادرة "حياة كريمة"، والتي يندرج ضمن أنشطتها "سكن كريم"، بخلاف تبرعها بـ100 مليون سابقا.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة "سكن كريم" والتي استهدفت القرى الأكثر فقرا بمحافظات "المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر"، بتكلفة 326 مليون جنيه، استهدفت 200 قرية بـ5 محافظات، و57 ألف و600 أسرة استفادوا من المشروع حتى الآن، لافتا إلى أنهم مستمرون في المحافظات الخمس التي تم بدء العمل بها لحين الانتهاء من الأنشطة الجاري تنفيذها، إلى جانب البدء في المحافظات الجديدة "الجيزة، الفيوم، بنى سويف وأسوان".

وفيما يتعلق بـ"حياة كريمة"، أكد أن الأنشطة ستكون أوسع وأعم في 12 محافظة بالصعيد، ومحافظتين بالوجه البحري في حوالي 100 قرية.

ولفت مستشار وزيرة التضامن الإجتماعى للأشغال العامة، إلى أن هناك معايير ومؤشرات تم أخذها في الاعتبار أثناء إجراء البحوث الميدانية والإحصائيات على المواطنين المستهدفين، كالدخل، والإنفاق، وعدد أفراد الأسرة، والحالة الاقتصادية والاجتماعية والوظيفية والتعليمية وحالة السكن، ومن ينخفض دخله عن حد معين، مؤكدا أن الإحصائيات أظهرت أن محافظات الصعيد في مقدمة المحافظات الأكثر فقراً، وفي مقدمتها أسيوط وسوهاج، خاصة أن هذه المناطق فقيرة جداً.