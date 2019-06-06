تنشر "الوطن" في عددها الصادر غدًا الجمعة معايشة من داخل المتحف الكبير تحت عنوان "هدية أم الحضارات للعالم".. رجال الآثار: نبذل جهدا كبيرا في تجميع القطع المبعثرة.. ومستعدون لتقديم تحفة معمارية حضارية".

كما تقرأ غدًا: استراتيجية مواجهة عجز الأطباء: زيادة الرواتب وتخفيض مجموع القبول بالكليات.. إنشاء كليات جديدة واستبعاد تخريج دفعات استثنائية.. ومصادر: قانون جديد للمحاسبة على الخطأ الطبي.

ورياضيًا تقرأ: صفقات القطبين الجديدة.. الخطيب يكلف لجنة التخطيط بغربلة الأهلي.. ولاسارتي يرشح عبدالعاطي وصادق لتدعيم صفوف الفريق.