الرابع مكرر بـ"قادة المستقبل": دورات "سقارة" قبلة حياة لموظفي المحليات

قالت هند سعيد سعد، أخصائي متابعة ميدانية بديوان عام محافظة قنا، صاحبة المركز الرابع مكرر في دورة "إعداد القادة" بمركز سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية، إن دورات سقارة بمثابة "قبلة حياة" للارتقاء بمستوى الإدارة في المحليات، وهي خطوة مهمة جدا لأن موظف المحليات يمثل همزة وصل بين الحكومة والمواطن، لذا كان من الضروري إعادة تأهيله ليكون قادرا على التعامل مع المواطن وتأدية الخدمة بشكل مناسب ولائق، وفي نفس الوقت يكون لديه مهارات قراءة المشهد السياسي، و"مساعدة صانع القرار في التواصل مع المواطن".

وأضافت "سعيد" لـ"الوطن": "عرفتنا الدورة طرق العمل في المحليات عن قرب، لأننا بحكم العمل في إدارة معينة نجهل لحد ما عمل الإدارت الأخرى، لكن دورات سقارة ساعدتنا على اكتساب المعارف المطلوبة لموظف المحليات، وأعتقد بعد دورة إعداد القادة بشكل خاص أنا قادرة على العمل في أي مكان".

وأكدت أن تطوير أداء المحليات يتطلب الكثير، بداية من إعادة تأهيل العاملين بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، فلا يصح الحديث عن أمية تكنولوجية داخل المحليات بينما تتجه الدولة إلى التحول الرقمي.

وأشارت إلى أنها حصلت على المركز الرابع مكرر في دورة إعداد القادة، وحصدت المركز الثاني في دورة اللغة الإنجليزية، لافتة أنها خريجة كلية ألسن قسم إسباني، والتحقت للعمل بالمحليات نهاية عام 2014، ولم تك على دراية بعمل المحليات، ولكن بمرور الوقت وممارسة العمل والحصول على الدورات صارت ملمة بأهم الملفات التي تخص الإدارة المحلية.