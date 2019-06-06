يدشن مركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب ببنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات، حملة إعلامية لتنمية وعي الأطفال والشباب والمرأة بمخاطر الهجرة غير الشرعية وجريمة الاتجار بالبشر، بالتعاون والتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، والدكتورة جيهان فؤاد، مقرر فرع المجلس بالقليوبية، خلال الفترة من 15 يونيو الجاري وحتى 15 يوليو المقبل.

وقال الدكتور رمضان عرفة، مدير مركز النيل للإعلام، في بيان، اليوم، إن الحملة الإعلامية ستستخدم أشكال اتصالية متعددة كالندوات التثقيفية والعروض الفنية والمؤتمرات الشعبية والمبادرات الشبابية والقوافل الإعلامية، التي تجوب قرى ومدن محافظة القليوبية خاصة في القرى المعروف عنها بزيادة نسب الهجرة غير الشرعية حفاظا على شبابها.

وأضاف "عرفة" أن الحملة تسعى لتوحيد جهود الشركاء الوطنيين المعنيين بمكافحة الهجرة غير الشرعية، لتلبية كل المطالب، التي ترددت كثيرا خلال السنوات الماضية، من توفير فرص عمل جديدة للشباب، ودعم المشروعات الصغيرة، ورفع الوعي العام بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والارتقاء بالمناطق المصدرة للمهاجرين بشكل غير شرعي، ودعم التعليم الفني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتفعيل تنفيذ قانون مكافحة تهريب المهاجرين لردع سماسرة الهجرة غير الشرعية، فضلا عن تغيير الثقافة المجتمعية السائدة في بعض القرى والمدن الداعمة للهجرة غير الشرعية في إطار التفاخر والتباهي بين أهالي هذه المناطق لتمكن أبنائهم من السفر للخارج بصرف النظر عن الوسيلة والثمن الذى يدفعونه.