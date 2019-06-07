شب حريق هائل، في مخلفات بلاستيك، على حوالي ثمانية قراريط، في قرية ميت عنتر، مركز طلخا، بمحافظة الدقهلية، الليلة، وهرعت ثماني سيارات إطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة عليه، بحسب مصدر أمني.

وكان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية،تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا، باندلاع حريق هائل في قرية ميت عنتر وتصاعد ألسنة اللهب.

وهرعت سيارات الإطفاء، وانتقل ضباط مباحث المركز، برئاسة الرائد أحمد السادات رئيس مباحث طلخا، وقوات الحماية المدنية، تحت إشراف المقدم أحمد عوض قائد إطفاء الدقهلية، إلى مكان البلاغ، وسط محاولات للسيطرة على الحريق، قبل امتداده للمباني والمصانع المجاروة، حيث أن المنطقة بها عدد من مصانع البلاستيك.