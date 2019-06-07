يحدث اليوم| الحدائق تستأنف الاحتفال بالعيد واستكمال تصفيات أمم أوروبا

تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الجمعة، 7 يونيو، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

الحدائق تستأنف الاحتفال بالعيد

تواصل الحدائق والمتنزهات العامة في مختلف أنحاء مصر استقبال المواطنين، احتفالا بعيد الفطر.

مؤتمر التكنولوجيا والابتكار

تنطلق بمدينة طنجة المغربية مؤتمر التكنولوجيا والابتكار والمجتمع "سايفاي أفريقيا 2019"، والذي يستمر لمدة 3 أيام.

اجتماع رؤساء الوزاراء في بروكسل

تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم 5 رؤساء حكومات أوروبية؛ لبحث اختيار التعينات الجديدة في المناصب البارزة للاتحاد الأوروبي.

"بكم نكتمل" على مسرح أوبرا دمنهور

يقدم على مسرح أوبرا دمنهور، في الثامنة مساء، العرض المسرحي "بكم نكتمل".

نصف النهائي بين نادال وفيدرر

يلتقي لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال، واللاعب السويسري روجر فيدرر، اليوم، في نصف نهائي بطولة رولان جاروس.

حفل فني في ساقية الصاوي

تستضيف ساقية الصاوي بالزمالك، في السابعة مساء، حفلا فنيا تحييه فرقة المولوية المصرية بقيادة عامر التوني، وذلك على مسرح قاعة النهر بالساقية.

استكمال تصفيات أمم أوروبا

يلتقي منتخبا جورجيا وجبل طارق، في السادسة مساء، كما يلتقي منتخبا مقدونيا وبولندا، وجزر فاروه وإسبانيا، والسويد ومالطه، والتشيك وبلغاريا، والنرويج ورومانيا، وأوكرانيا وصربيا، الجبل الأسود وكوسوفو، ليتوانيا ولوكسمبرج، النمسا وسلوفينيا، الدنمارك وأيرلندا، في التاسعة إلا ربع مساء، في إطار تصفيات أمم أوروبا.

مباراة ودية بين تونس والعراق

يستضيف المنتخب التونسي لكرة القدم، نظيره العراقي، في مباراة دولية ودية، في إطار استعدادات المنتخب التونسي للمشاركة بنهائيات كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.