أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغت 20 سفينة.

وأضاف المتحدث الإعلامي في بيان له اليوم الجمعة، أن موانئ الهيئة شهدت تداول 36 شاحنة بضائع و11 سيارة حيث شملت حركة الواردات 9 شاحنات و11 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 27 شاحنة بضائع.

وأوضح أن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال السفينتين آيلة وسينا فيما استقبل الميناء أمس السفينة سينا وغادرت السفينتين آيلة وسينا.

كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال العبارة أمانة بينما استقبل الميناء أمس السفينتين وادى العرب،Valerie.