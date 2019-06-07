يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا، السبت طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على الجنوب نهارًا لطيف ليلًا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون خفيف إلى معتدل، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدل إلى مضطرب، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 21 33

شبين الكوم 21 32

طنطا 20 32

دمنهور 20 30

الإسكندرية 21 28

بلطيم 21 29

مطروح 21 26

بورسعيد 22 27

دمياط 22 27

الزقازيق 20 33

الإسماعيلية 20 33

السويس 21 32

العريش 19 29

شرم الشيخ 28 36

الغردقة 29 35

مرسى علم 29 38

الفيوم 22 33

بني سويف 22 33

المنيا 21 33

أسيوط 22 34

سوهاج 24 35

قنا 25 36

الأقصر 27 38

أسوان 29 40

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 31 44

المدينة 30 44

الرياض 29 44

المنامة 34 41

أبوظبي 30 42

الدوحة 31 42

الكويت 31 48

دمشق 18 35

بيروت 22 27

عمان 17 32

القدس 18 27

غزة 20 26

بغداد 29 45

مسقط 32 39

صنعاء 17 27

الخرطوم 28 41

طرابلس 21 32

تونس 22 36

الجزائر 20 23

الرباط 12 23

نواكشوط 22 31