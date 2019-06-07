تصدَّر فيلم «كازابلانكا» للفنان أمير كرارة إيرادات موسم أفلام عيد الفطر، إذ حصد نحو 6.7 مليون جنيه فى أول أيام العيد، بفارق 3.8 مليون جنيه عن فيلم «الممر»، الذى حصل على المركز الثانى فى قائمة الإيرادات، بقيمة 2٫9 مليون جنيه، فضلاً عن تحقيقه أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية.

وحظى «كازابلانكا» بإشادات واسعة من قِبل النقاد، وأعرب الناقد أندرو محسن عن إعجابه بالفيلم، وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «اللى عايز يدخل فيلم أكشن كويس فى العيد أرشح له كازابلانكا»، كما أشاد قطاع كبير من الجمهور بأداء أمير كرارة فى الأكشن، حيث أطلق عليه البعض لقب «نمبر وان».

كما حرص الفنان «تامر حسنى» على توجيه التهنئة للفنان أمير كرارة، والمنتج وليد منصور، لنجاح فيلم «كازابلانكا»، قائلاً: «مليون مبروك لاخواتى وعِشرة العمر النجم أمير كرارة والمنتج وليد منصور.. نجاح كبير فى أول أيام العيد، وبالتوفيق إن شاء الله لكل أفلام الزملاء».

وحقَّق فيلم «الممر» للفنان أحمد عز إيرادات 2٫9 مليون جنيه تقريباً، بينما حقق الفيلم الكوميدى «سبع البرومبة» للفنان رامز جلال 2٫8 مليون جنيه، وحصد «حملة فرعون» للفنان عمرو سعد، نحو 2٫5 مليون جنيه، بينما لم ينجح الفنان محمد سعد فى جذب الجمهور، إذ حقق نصف مليون جنيه فقط.