لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على حالة الطقس غدا

يستعد طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، لتأدية أولى امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018/2019، غدًا السبت 8 يونيو.

واستمرارًا للخدمات المتنوعة التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض توقعات الأرصاد لطقس الغد، مع بيان بدرجات الحرارة في المحافظات المختلفة.

من المنتظر أن يسود غدا السبت طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على الجنوب نهارًا لطيف ليلًا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 21 33

شبين الكوم 21 32

طنطا 20 32

دمنهور 20 30

الإسكندرية 21 28

بلطيم 21 29

مطروح 21 26

بورسعيد 22 27

دمياط 22 27

الزقازيق 20 33

الاسماعيلية 20 33

السويس 21 32

العريش 19 29

شرم الشيخ 28 36

الغردقة 29 35

مرسى علم 29 38

الفيوم 22 33

بني سويف 22 33

المنيا 21 33

أسيوط 22 34

سوهاج 24 35

قنا 25 36

الأقصر 27 38

أسوان 29 40