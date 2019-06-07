تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشكل كبير مع طلاب الثانوية العامة الذين سيبدأون امتحانات نهاية العام صباح غد السبت.

واختلف التفاعل بين المتابعين بين الدعاء للطلاب وتقديم النصائح أو عرض المساعدة، حيث كتب حساب يحمل اسم مصطفى صبرة: "ربنا يوفق كل اللي في الثانوية العامة وإن شاء الله كلهم يجيبوا مجاميع عالية ويدخلوا الكليات اللي نفسهم فيها ويحققوا كل أحلامهم".

وعلق حساب يحمل اسم محمد بدران، عارضا المساعدة: "ربنا معاكم يا شباب الثانوية العامة، أنا مدرس، اللي من إسكندرية ومحتاج حاجة يكلمني".

وأضاف حساب يحمل اسم "بتاع أسنان" ناصحا الطلاب: "ماتدخلش كلية مش حاببها! ماتشتغلش في مجال مش حابه!".

وكتب حساب يحمل اسم "فارس": "اللهم أعنا ووفقنا فى الامتحانات وندخل إعلام يارب العالمين، إدعولي والنبي".

وعلق حساب آخر يحمل اسم "ياسمين" معربة عن قلقها: "حاسة إن أنا اللي في الثانوية العامة مش أختي، خوف وقولون عصبي وحاجة زفت قوي فضلاً وليس أمرًا، ادعولها".

وطالب حساب يحمل اسم مروة أسامة، الجميع بالدعاء: "ادعولي هدخل امتحان تحديد مستقبل قريب".

وكتب حساب يحمل اسم أحمد سعيد: "أنا واحد ماعرفش في النحو غير إن بعد حرف الجر اسم مجرور يعني مش باقي على حاجة".

تنطلق غدًا السبت 8 يونيو 2019 امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

وفيما يلي أرقام تلخص ماراثون امتحانات الثانوية العامة:

- تعقد الامتحانات لـ669.749 طالبة وطالبة.

- يبلغ عدد الطلاب والطالبات في الشعبة الأدبية264.653، وفي الشعبة العلمية "رياضيات" 118.071، و268.938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية "علوم".

- تعقد الامتحانات لـ373 طالبًا وطالبة "STEM" في 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية.

- 192 طالبًا وطالبة "مكفوفين" في 23 لجنة بالمحافظات.

- عدد طلاب الدمج 1208 طلاب وطالبات، وطلاب المستشفيات 40 طالبًا وطالبة، وطلاب السجون 45 طالبًا حتى تاريخه.

- بلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة.

- بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالي: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

- بلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزًا.

- عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة.

- عدد المشاركين في لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156.371 مشاركًا.

- عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات 896 استراحة.

قبل انطلاقه غدا.. أرقام تلخص ماراثون امتحانات الثانوية العامة

واستمرارًا للخدمات المتنوعة التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض توقعات الأرصاد لطقس الغد، مع بيان بدرجات الحرارة في المحافظات المختلفة.

ومن المنتظر أن يسود غدا السبت طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على الجنوب نهارًا لطيف ليلًا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على حالة الطقس غدا