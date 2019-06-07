يبدأ طلاب شهادة الثانوية العامة امتحاناتهم، غدًا السبت، في مختلف محافظات الجمهورية، وتقدم "الوطن" أبرز الأكلات التي يمكنك تناولها لتتمكن إبقاء دماغك في حالة صحية نشطة، ويمكن أن تحسن المهام العقلية مثل الذاكرة والتركيز، بحسب موقع "ويب طب".

الأفوكادو

يعتبر أحد أنواع الفواكه الأكثر فائدة، حيث يحتوي على نسبة أقل من الكربوهيدرات وأعلى بالدهون الصحية، فوائده مختلفة لجسم الإنسان، أهمها أنه يساعد في تحسين وظيفة الإدراك، كالذاكرة والتركيز.

الأسماك

تعتبر الأسماك من أكثر الأطعمة التي تعزز من صحة دماغك وذاكرتك، حيث تحتوي على مصادر غنية بالأحماض الدهنية "أوميجا 3".

الشوكولاتة الداكنة

تتكون الشوكولاتة الداكنة من الكاكاو، الذي يعرف بأنه مصدر جيد للعديد من المعادن، أهمها الحديد والماغنيسيوم، وتحتوي أيضًا على مضادات أكسدة قوية تساعد في تعزيز مناعة الجسم، كما تعمل على تخفيف التوتر من خلال خفض هرمونات التوتر وتحسين المزاج.

البيض

يعتبر البيض مصدرًا جيدًا للعديد من المغذيات المرتبطة بصحة الدماغ، بما في ذلك الفيتامينات B6 وB12، وهنالك عدة فوائد للبيض للحفظا على صحة الدماغ، أهمها أن له قدرة تأثير إيجابية على التفكير والذاكرة، وكذلك القدرة على التعامل مع حالات التوتر.

الكركم

هي توابل هندية صفراء اللون، وما يمزيها هو وجود مادة بها تعرف باسم الكركمين (Curcumin) وهي العنصر النشط فيه، والتي تساعد في تحسين الذاكرة عند الأشخاص.