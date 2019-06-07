"عاد لينتقم".. فيلم رعب لم يعرض في إحدى السينمات، خلال إجازة عيد الفطر، بل شهدته منطقة سوق كفر البدماص، على مقربة من مبنى ديوان عام محافظة الدقهلية، حيث تسلح 4 ملثمين بأسلحة بيضاء ونارية، واستوقفوا شخصا وأطلقوا عليه النار ثم اعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء.

"الوطن" تلخص تلك الجريمة في 9 مشاهد، خلال التقرير التالي:

1- ترصد الجناة للضحية:

في أول سوق كفر البدماص على بعد أمتار من مبنى محافظة الدقهلية ةقف 4 أشخاص يخفون وجوههم بأقنعة، وما إن شاهدوا سيارة مرسيدس تمر من شارع قناة السويس حتى استوقفوها وأخرجوا منها شخصا، طرحوه أرضا، وأطلقوا النار على ساقه من سلاح ناري، ليشلوا حركته.

2- الجناة يسيطرون على الضحية:

لوح أحدهم بسلاح أبيض "سنجة" وضرب الضحية على رأسه، ثم كال الشتائم له، وسط ذهول المارة، الذين اكتفوا بمشاهدة ما يحدث.

3- العودة لضرب الضحية:

انسحب 4 أشخاص مقنعين، وفروا بسيارتهم إلى داخل شارع سوق كفر البدماص، إلا أن أحدهم عاد مرة أخرى، وهو يردد الشتائم للمصاب والذي لم يتحرك من مكانه، وينزف دما من كل مكان في جسمه، وضربه مرة أخرى بسنجة.

4- فرار الجناة وإرهاب المواطنين بإطلاق النار:

وفر المقنعون بسيارتهم إلى داخل سوق كفر البدماص، وهم يطلقون الأعيرة النارية في الهواء، لإرهاب المواطنين، وتجمع الأهالي حول الضحية، والذي جلس غارقا في دمائه.

5- الإسعاف تنقل المصاب:

وصلت سيارة الإسعاف إلى المكان، ونقلت المصاب إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة لعلاجه.

6- مستشفى الطوارئ تنقل المصاب

أعلنت مستشفى الطوارئ بالمنصورة حالة المصاب، موضحة أنه وصل، صباح اليوم، في تمام الساعة السابعة صباحا المصاب "إ.أ.س.ح"، 40 سنة، بإدعاء اعتداء آخرين عليه بإصابات متمثلة في، كسر مضاعف بعظام الساق اليمنى، مصحوب بتهتك، وآثار طلق خرطوش، وتهتك بأنسجة وأوتار الرسغ الأيمن، وجرح قطعي بفروة الرأس، وشرخ بعظام الجمجمة، وبعد عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة، دخل غرفة العمليات لإجراء التدخلات الجراحية المبدئية.

7- مصدر أمني يعلن القبض على أحد الجناة:

وكشف مصدر أمني، أن ضحية الاعتداء الوحشي في شارع قناة السويس بالمنصورة، مسجل شقي خطر، وخرج من الحبس منذ 5 أيام فقط بعد التصالح في قضية شروع في قتل، وتمكنت جهود البحث الجنائي ومباحث قسم شرطة ثان المنصورة، من تحديد هوية الجناة.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إنه جرى القبض على أحد المتهمين، واعترف بتفاصيل الواقعة، وتحديد شركائه في الواقعة، وسيتم الإعلان عنهم جميعا قريبا.

8- بلاغ الواقعة:

كان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لضباط قسم شرطة ثان المنصورة بوقوع مشاجرة بشارع قناة السويس بين 5 أشخاص وإصابة أحدهم بإصابات بالغة.

9- تكثيف أمني لضبط الجناة:

انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين 4 أشخاص والمواطن "إيهاب.ا.ع"، 40 سنة، ومقيم بمساكن جديلة، وإصابته بجروح متفرقة بالجسد وطلق ناري بالقدم اليمنى، وجرى نقله إلى مستشفى الطوارئ الجامعي في حالة خطرة، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة ضبط الجناة.