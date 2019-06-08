لقي طفل مصرعه غرقا أثناء نزوله للاستحمام بترعة الإبراهيمية أسفل كوبري قرية العتامنة التابعة لمركز منفلوط بأسيوط وجاري البحث عن الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارا يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية العتامنة التابعة لمركز منفلوط بغرق طفل أثناء نزوله للاستحمام بترعة الإبراهيمية أسفل الكوبري البحري ولم يتمكن الأهالي من العثور على الجثة.

انتقل فريق من قوة الشرطة بالمركز ويرافقه أفراد الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف وتبين صحة الواقعة ومصرع "محمد سيد عثمان" 14 عاما، طالب بالإعدادية مقيم بمنطقة أبومنديل وغرق لعدم تمكنه من العوم في الترعة ولفظ أنفاسه الأخيرة على الفور.

تكثف قوات الإنقاذ النهري من جهود البحث عن جثة الطفل لانتشالها وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة واستكمال الإجراءات القانونية تحت تصرف النيابة.