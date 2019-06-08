تلقى الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريراً من الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، يفيد باستمرار تواصل حصاد محصول البنجر بداية من الأمس، بعد توقف لمدة يومين بسبب إجازة عيد الفطر المبارك.

وقال الدكتور أيمن عبدالعال رئيس قطاع الإنتاج ومدير المشروع، إنه تم حتى الآن حصاد 65 فدان من الـpivot الأول، وتم توريد 1400 طن بمعدل 21طن/فدان لمصانع أبوقرقاص والفيوم والنوبارية، والتي تتنافس على شراء البنجر نظرا لنسبة السكر التي تتجاوز 21%.

وأضاف عبدالعال أن وزير الزراعة أشاد بجهود جميع العاملين في المشروع الذين تحدوا الصعاب والظروف المناخية القاسية، حتى تحقق النجاح للمشروع والذي أصبح نموذجا يحتذى به للمستثمرين ولشباب الخريجين في منطقة غرب غرب المنيا.