قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، إن زعزعة الأمن في منطقة الخليج العربي يصب في مصلحة إسرائيل والأمريكيين، لأنهم يسعون لنشر سياسة "الإيرانوفوبيا" وبيع الأسلحة بمليارات الدولارات لدول المنطقة وتدمير مصادر الدول، ونهب ثرواتها، ودفع القضية الفلسطينية نحو النسيان، وذلك حسبما أفادت"روسيا اليوم".

وتصاعد التوتر في الخليج بعد تعرض سفن تجارية لأعمال تخريبية، إذ أعلنت الإمارات في بيان منها تعرّض 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات لـ"عمليات تخريبية" في مياهها قبالة سواحل إيران في شرق الفجيرة دون تحديد المنفذين، بينما أعلنت السعودية تعرّض ناقلتي نفط سعوديتين لـ"هجوم تخريبي" قبالة السواحل الإماراتية.

ودعت الإمارات المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته؛ لمنع أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، ويعتبر تهديدًا للأمن والسلامة الدولية.

وأدانت مصر وعدة دول عربية حادث استهداف السفن التجارية، وأكدت وقوفها إلى جانب الإمارات في مواجهة التحديات والصعاب، كما أدانت كل ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإماراتي.