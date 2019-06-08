اتهم عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية واشنطن، بممارسة الإرهاب الاقتصادي ضد طهران، واعتبر أن عقوباتها ضد شركات البتروكيماويات تشكل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي، وأن واشنطن بذلك تنتهج الإرهاب الاقتصادي وتواصل سياستها العدائية ضد إيران، حسبما أفادت "روسيا اليوم".

وتصاعد التوتر في الخليج بعد تعرض سفن تجارية لأعمال تخريبية، إذ أعلنت الإمارات في بيان منها تعرّض 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات لـ"عمليات تخريبية" في مياهها قبالة سواحل إيران في شرق الفجيرة دون تحديد المنفذين، بينما أعلنت السعودية تعرّض ناقلتي نفط سعوديتين لـ"هجوم تخريبي" قبالة السواحل الإماراتية.

ودعت الإمارات المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته؛ لمنع أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية وهذا يعتبر تهديدا للأمن والسلامة الدولية.

وأدانت مصر وعدة دول عربية حادث استهداف السفن التجارية، وأكدت وقوفها إلى جانب الإمارات في مواجهة التحديات والصعاب، كما أدانت كل ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإماراتي.