كشفت التحقيقات المبدئية في واقعة قتل سيدة طفليها في محافظة السويس، أن الأم طعنت ولديها اللذين يبلغان من العمر 5 و4 أعوام، بسكين في الرقبة وأماكن أخرى.

وقال مصدر طبي، إن الأم ترقد حاليا في العناية المركزة بمستشفيي السويس العام، بسبب محاولتها الانتحار بقطع شرايين يدها.

وقال مصدر أمني، إن الأم تدعى "هند . م" 30 عاما، ومقيمة بمساكن الكوثر بحي فيصل بمحافظة السويس، وإن طفليها المتوفين يبلغان من العمر 5 و4 أعوام.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى بلاغا بقيام سيدة بقتل أطفالها داخل مساكن الكوثر بمحافظة السويس وعددهم اثنين.

وقال مصدر أمني، إن السيدة بعد أن قتلت طفليها حاولت الانتحار بقطع شرايين يدها، وجارٍ محاولة إنقاذها عن طريق أطباء مستشفى السويس العام.

وأوضح المصدر، أنه جارٍ استدعاء والد الأطفال، مؤكدا أن الحقيقة ستظهر بعد إنقاذ السيدة التي حاولت الانتحار.