يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدًا، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على الجنوب نهارًا، لطيف ليلًا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون خفيفًا إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، فيما يكون البحر الأحمر معتدلًا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 21 33

شبين الكوم 21 32

طنطا 20 32

دمنهور 20 30

الإسكندرية 22 27

بلطيم 21 28

مطروح 19 27

بورسعيد 21 29

دمياط 21 28

الزقازيق 19 32

الاسماعيلية 18 35

السويس 19 34

العريش 18 30

شرم الشيخ 27 37

الغردقة 26 35

مرسى علم 27 36

الفيوم 22 33

بنى سويف 22 33

المنيا 22 34

أسيوط 24 35

سوهاج 24 36

قنا 25 37

الأقصر 26 37

أسوان 28 38

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 32 43

المدينة 28 42

الرياض 30 44

المنامة 33 42

أبوظبى 30 41

الدوحة 32 43

الكويت 31 48

دمشق 15 35

بيروت 22 28

عمان 17 31

القدس 18 26

غزة 19 27

بغداد 30 47

مسقط 33 39

صنعاء 17 27

الخرطوم 28 39

طرابلس 22 31

تونس 24 38

الجزائر 17 22

الرباط 11 22

نواكشوط 25 39