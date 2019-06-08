"نيابة السويس" تطلب تحريات المباحث بقضية قتل أم لطفلتيها

طلبت النيابة العامة بالسويس تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس، في قضية اتهام سيدة بقتل ابنتيها الاثنتين داخل منزل الأسرة بمدينة الكوثر، واستدعت النيابة جيران المتهمة لسماع شهاداتهم.

كما قررت النيابة عرض جثتي الطفلتين (كارما- 5 أعوام) و(جودي- 4 أعوام) على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهما، وإرسال تقريره للنيابة.

وكشفت التحقيقات أن زوج المتهمة ووالد الأطفال "ع. ع." يعمل مخبر بقسم شرطة فيصل، الذي يقع داخل دائرتة الأمنية بمدينة الكوثر، التي شهدت حدوث الجريمة.

وأكدت التحقيقات أن زوج المتهمة هو من أبلغ الشرطة عقب اكتشافه الواقعة، والعثور على زوجته وشرايينها مقطوعة، بجوار السرير وطفلتيه مقتولتين.

وقال الوالد في التحقيقات: "بعد عودتي من قسم شرطة فيصل الذي أعمل به ذهبت للمنزل وطلبت من زوجتي إحضار الطعام، وغادرت منزلي وفوجئت عندما عدت بأن زوجتي ملقاة على الأرض ومقطوع شرايين يدها، وطفلتي الاثنتين مقتولتين".

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى بلاغا يفيد بقيام (هند م.- 30 عاما) بقتل طفلتيها داخل مساكن الكوثر بمحافظة السويس.

وقال مصدر طبي، إن الأم ترقد حاليا في العناية المركزة بمستشفى السويس العام، بسبب محاولتها الانتحار بقطع شرايين يدها.