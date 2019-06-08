استعرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، في تقرير مصور على موقع "يوتيوب"، العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على أضخم مجموعة للبتروكيماويات في إيران، حيث فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات إضافية قاسية على قطاع البتروكيماويات الإيراني، مستهدفة أكبر شركة إيرانية قابضة وأكثرها ربحاً، بسبب دعمها لشركة هندسية إيرانية تابعة للحرس الثوري.

وأوضح التقرير، أن العقوبات طالت 39 شركة تابعة لمجموعة "الخليج الفارسي للبتروكيماويات" موجودة في إيران وخارجها، وهي تنتج 50 في المئة من صادرات إيران للبتروكيماويات، وعلق وزير الخزانة الأمريكية على هذا القرار قائلًا: "باستهداف هذه الشبكة نعتزم حرمان التمويل لقطاع البتروكيماويات الأساسي الذي يقدم الدعم للحرس الثوري. هذه العقوبات هي تحذير بأننا سنواصل استهداف الشركات التي توفر شريانا ماليا للحرس الثوري".

وأشار إلى أن الهدف الحقيقي من العقوبات هو ليس قطاع البتروكيماويات بقدر ما هو الحرس الثوري الإيراني، حيث إن رسالة القرار الضمنية هي أن الحرس الثوري منخرط في جميع القطاعات الإيرانية، وهذا يعني أن أي تعامل تجاري مع إيران محفوف بالمخاطر رغم محاولات الحرس الثوري إخفاء علاقته بهذه القطاعات.