ذكر تقرير مفتش الصحة بالسويس في قضية اتهام سيدة بقتل ابنتيها الاثنتين داخل منزل الأسرة بمدينة الكوثر، أن "طفلة من الاثنتين تلقت 21 طعنة، وشقيقتها تلقت 16 طعنة، ليصل إجمالي عدد الطعنات اللائي قتلت الطفلتين 36 طعنة".

وقال مفتش الصحة في تقريره الذي تسلمته النيابة العامة، إن الطفلة "كارما"، 4 أعوم، تلقت 21 طعنة بجسدها بالرقبة والصدر والظهر، وأن الطفلة "جودي"، عام ونصف، تلقت 16 طعنة بالرقبة والبطن والفخد والظهر.

كانت النيابة العامة بالسويس بعد تسلمها تقرير مفتش الصحة، طلب تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس في قضية اتهام سيدة بقتل ابنتيها الاثنتين داخل منزل الأسرة بمدينة الكوثر، واستدعت النيابة جيران المتهمة لسماع شهادتهم.

وقررت النيابة عرض جثتي الطفلتين على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وإرسال تقرير للنيابة.

وكشفت التحقيقات في واقعة قتل سيدة لابنتيها في محافظة السويس، أن زوجها ووالد الأطفال يعمل مخبر بقسم شرطة فيصل، الذي يقع داخل دائرتة الأمنية بمدينة الكوثر، التي شهدت حدوث الجريمة.

وأكدت التحقيقات، أن الزوج هو من أبلغ الشرطة، عقب اكتشافه قتل زوجته لطفلتيه الاثنتين "كارما وجودي"، والعثور على زوجته في حالة إغماء بعدما قطعت شرايين يدها، بجوار سرير وطفلتيه مقتوليتين بعدة طعنات نافذة.