قال النائب المصري ببرلمان أونتاريو شريف سبعاوي، إن موافقة برلمان أونتاريو اعتبار يوليو شهرا للحضارة والتراث المصري، تخدم مصر، مشيرًا إلى أنه لم يكن من الممكن نجاح هذه الفكرة لولا التواجد المصري بالبرلمان الكندي.

وأضاف سبعاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرم، تواصلت معه، وأخبرته بدعم القرار، لافتًا إلى أن القانون جرى إقراره يوم الخميس المقبل، على أن يطبق بداية من يوليو المقبل.

وأوضح: "الكنديين ممكن يدفعوا أي مبلغ عشان يعملوا سياحة تاريخية وثقافية ودينية في مصر، ولو الوزارة ساعدتنا في عمل ليالي مصرية ونروج للحضارة المصرية، دي قوتنا الحقيقية".