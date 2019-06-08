استنكر الإعلامي عمرو أديب، من ظاهرة وجود أولياء الأمور أمام اللجان انتظارًا لأبنائهم في الشهادة الثانوية أثناء أدائهم الامتحانات، وكذلك من غضب السوشيال ميديا من إجراءات التفتيش من قبل مراقبين اللجان على الطلاب، وأخذ منهم الساعات والهواتف حتى الانتهاء من الامتحان.

وأضاف "أديب" خلال برنامجه "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أنه لا يوجد بلد في العالم يذهب الأهالي مع أبنائهم ويقفون في الشمس أمام اللجان انتظارًا لهم، ويفرحون للغاية عندما يبلغهم أبنائهم أن الامتحان جاء سهلًا، مستطردًا: "قالوا النهاردة امتحان اللغة العربية سهلة، والناس فرحت، أمال عاملين الامتحان لإيه، مش عشان نقيس قدرات الطلاب ونفرق بين الطالب المتوسط والذكي والضعيف".

وأشار إلى أن سهولة الامتحان ليست بونص من الدولة للطلبة، وستكون هناك امتحانات صعبة، "الامتحانات لما تيجي صعبة دي العادي، دي بديهيات، ولازم نصبر على تطوير التعليم"، موضحًا أن أمهات الطلاب فقط هم من يذهبون أمام اللجان، بينما الأباء "شارين دماغهم"، موضحًا أنه كان من الطلاب الذين يحصلون على درجات ضعيفه ، "مكنتش عبقري يعني ولا حاجة، ده أنا كنت بسقط وبجيب كحك".