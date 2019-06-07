يستأنف الإعلامي عمرو أديب، تقديم برنامج "الحكاية"، عبر قناة "mbc مصر"، وذلك اعتبارًا من الغد، السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً، وذلك بعد انتهاء إجازة شهر رمضان المُبارك وعيد الفطر.

ويستضيف "أديب" خلال الحلقة، أبطال مسلسل "ولد الغلابة"، وهم الفنانين "أحمد السقا، مي عمر، إنجي المقدم، كريم عفيفي"، والمخرج محمد سامي، إذ يتحدث معهم عن حالة النجاح التي حققها المسلسل، والاتهام باقتباسه من عمل درامي أجنبي.

"الحكاية" للإعلامي عمرو أديب، سيعود في موعده المعتاد من الجمعة إلى الإثنين، في تمام الساعة 10 مساءً على شاشة "mbc مصر".