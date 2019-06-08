قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن ظاهرة ارتفاع أسعار الليمون مرتبطة بظاهرة فسيولوجية تسمى ظاهرة "تساقط يونيو".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة "dmc": "شهر يونيو بيحصل انخفاض في مستوى الإنتاج وبعدين بيحصل ارتفاع بعد ذلك، وهي ظاهرة تحدث كل عام لكن ظهر هذا العام بسبب انخفاض الإنتاج وارتفاع الطلب على الليمون مما أدى لظهورها بشكل ملحوظ".

وتابع: "وبسبب العيد كان فيه استخدام أكثر لليمون، مع بعض التغيرات المناخية اللي كانت موجودة وبعض العواصف الترابية اللي كانت موجودة، وهتنتهي الظاهرة دي خلال أيام قليلة وهيبقى فيه موسم التصويم وبينتج عنها تساقط الثمار بكمية معروض أكبر وستنتهي هذه الظاهرة وهترجع الأسعار لمستوياتها الطبيعية".

وكانت أسعار الليمون ارتفعت لـ100 جنيه في بعض المناطق والأسواق، تزامنًا مع احتفال المصريين بعيد الفطر.

يأتى ذلك فيما أشار تقرير لوزارة الزراعة إلى طرق مكافحة تساقط ثمار الليمون وتلاشي ظاهرة "النقطة" بالتسميد الجيد المتوازن وخاصة التسميد بعنصر الكالسيوم لما له من تأثير منشط للإنزيمات وبالأخص إنزيم البرولين الذي يقاوم عملية الإجهاد داخل الخلايا، مبينًا أنَّ بكتات الكالسيوم يعمل على قوة التحام الخلايا ببعضها، مشددا على ضرورة الاهتمام بالتسميد الفوسفوري لمقاومة التغيرات الهرمونية والتي قد تحدث نتيجة ظروف طقس سيئة.

وأكد التقرير، ضرورة الاهتمام بالتسميد بعنصر النحاس لما له من دور مهم في تقوية مناعة الأشجار وعدم جفاف الأفرع وبالتالي عدم سقوط العقد، ورش الأشجار بالجبريليك بتركيز 50 جزءً في المليون مرتين، الأولى عند قمة التزهير والثانية عند وصول قطر الثمار من 1.5ـ 2.5 سم، لافتا إلى أن ذلك يؤدي إلى زيادة النسبة المئوية للعقد وتقليل التساقط ومن ثم زيادة المحصول وتحسين صفات الجودة للثمار.

وأشار التقرير، إلى ضرورة رش الأشجار بكبريتات الكالسيوم بتركيز 2000 جزء في المليون مرتين، الأولى عند قمة التزهير والثانية عند وصول قطر الثمار من 1.5ـ 2.5 سم، مبينا أن المعاملة تؤدي إلى زيادة النسبة المئوية للعقد وكذلك زيادة المحصول وتحسين الصفات النوعية للثمار.