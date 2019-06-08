أخبار متفوتكش| كيلو الليمون بـ100 جنيه وديسابر يوافق على تدريب الأهلي

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المختلفة المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

15 قتيلاً و40 مصاباً فى حوادث طرق بـ6 محافظات

«15 قتيلاً و40 مصاباً»، حصيلة حوادث تصادم شهدتها 6 محافظات، فى ثالث أيام العيد، بينهم أسرة واحدة مكونة من 6 أفراد كانت فى طريق عودتها للمنزل بعد قضاء إجازة العيد بالدقهلية، وجرى نقل الجثث والمصابين من مواقع الحوادث للمستشفيات القريبة.

الكيلو وصل لـ100 جنيه.. نقيب الفلاحين عن سعر الليمون: إنتاجه قليل

مع نهاية آخر أيام شهر رمضان ومع أول أيام عيد الفطر، شهدت أسعار الليمون ارتفاعًا غير مسبوق في أغلب الأسواق على مستوى محافظات الجمهورية، ووصل سعر الكيلو 100 جنيه للكيلو في بعض المناطق، وهو سعر لم تشهده الأسواق من قبل.

النيابة تحقق مع 44 متحرشاً فى القاهرة والجيزة والإسكندرية

تباشر النيابة العامة فى القاهرة والجيزة والإسكندرية تحقيقاتها مع 44 متحرشاً ألقت أجهزة الأمن القبض عليهم خلال احتفالات المواطنين بعيد الفطر فى الحدائق والمتنزهات، ونسبت النيابة إليهم تهم التحرش الجسدى واللفظى والتعرض لأنثى، ولا تزال التحقيقات مستمرة، ولم تصدر قرارات بشأن المتهمين حتى مثول الجريدة للطبع.

بالصور القاهرة تستعد لامتحانات الثانوية بإزالة الإشغالات أمام المدارس

قال ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن أجهزة المحافظة استإدت لامتحانات الشهادة الثانوية العامة غدا، من خلال إزالة أي اشغالات وتنظيف محيط المدارس.

بالصور سمير غانم وهنيدي وفلوكس يشاركون في عزاء محمد نجم

شارك الفنانون سمير غانم محمد هنيدي، فاروق فلوكس، ومحمد محمود، في عزاء الراحل محمد نجم، المقام بمسجد عمر مكرم في التحرير.

على أنغام الأغانى الشعبية.. الآلاف يودعون العيد فى حديقتى «الحيوان والأسماك» بالقاهرة والجيزة

احتفل المواطنون بثالث أيام العيد داخل الحدائق مثل حديقة الحيوان بالجيزة، وحديقة الأسماك بالقاهرة، وغيرهما من الحدائق التى شهدت زحاماً لافتاً، حيث اصطفت أعداد كبيرة أمام البوابة الرئيسية لحديقة الحيوان وازدحم شباك التذاكر بشكل كبير، فيما تعالت أنغام الأغانى الشعبية بالداخل وسط حالة من الفرح بين الصغار والكبار.

"رجائي": 325 ألف زائر لحديقة الحيوانات خلال العيد.. و125 ألفا الجمعة

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن حديقة الحيوانات استقبلت، اليوم، 125 ألف زائر في ختام إجازة عيد الفطر المبارك، لافتا أن إجمالي زوار الحديقة خلال العيد أيام العيد الثلاث بلغ 325 ألفا.

بالفيديو أرملة محمد نجم في عزائه: "والله ما هسيب حقه".. والأسرة توضح

لم يمر تقديم الإعلامي وائل الإبراشي لواجب العزاء في وفاة الفنان الكوميدي محمد نجم مرور الكرام، حيث وجهت له أرملة الراحل الحديث أثناء تلقيها العزاء بكلمات التقطتها كاميرا "الوطن" قالت فيها: "أنا مش هسيب حقه، والله العظيم ما هسيب حقه، إنت قولت لشريف لما بابا يقوم يرد لكن بابا مقامش ومات" وتابعت: "عشان اللي حصل ده أنا مش هسيب حقه.. حق محمد نجم مش هسيبه".

حتى "فيس بوك" لم يرحم "هواوي".. قرار مزعج من عملاق التواصل الاجتماعي

حرم موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، هواتف "هواوي" من تحميل التطبيق، ويأتي ذلك بعد الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على منتجات الشركة الصينية، بعد أن كانت الهواتف الذكية لـ"هواوي" والتي تعمل بنظام التشغيل أندرويد تأتي محملة مسبقًا بتطبيق "فيس بوك".

«ديسابر» يوافق على تدريب الأهلي.. ويضع شروطه من أجل التوقيع

رحب الفرنسى سباستيان ديسابر، المدير الفنى لمنتخب أوغندا، بتدريب الأهلى خلال الفترة المقبلة، عقب انتهاء بطولة الأمم الأفريقية، حيث أبلغ وكيل أعماله الإدارة الحمراء بالعمل فى الأهلى، مؤكداً أنه شرف كبير له أن يتولى فريقاً بحجم الأهلى أحد أكبر أندية القارة الأفريقية، واشترط المدير الفنى الفرنسى لتولى المسئولية الفنية، وجود اثنين من المساعدين له فى الجهاز الفنى، بجانب بعض الصلاحيات الخاصة فى اختيار الصفقات الجديدة التى يحتاجها الفريق فى الموسم المقبل.

أوزيل يحتفل بزواجه على ملكة جمال تركيا

احتفل اللاعب الدولي الألماني السابق مسعود أوزيل الجمعة بزواجه في اسطنبول بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي اختاره لاعب أرسنال الانجليزي لكرة القدم ليكون شاهدا على زواجه، معبرا بذلك عن قربه من الرجل المثير للجدل في ألمانيا.

بالفيديو ميسي يواصل الإبداع في خماسية الأرجنتين أمام نيكاراجوا وديًا

تمكن منتخب الأرجنتين، من تحقيق انتصار سهل، بنتيجة 5/1، أمام نظيره نيكاراجوا، في اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين اليوم السبت، في إطار استعدادات راقي التانجو لمنافسات كوبا أمريكا 2019، المقرر لها يوم 15 من الشهر الجاري، في البرازيل.