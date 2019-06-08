قال الإعلامي شريف مدكور، إنه بُلغ من والده أثناء ذهابه إلى العمل في مدينة الانتاج الإعلامي بظهور نتيجة الأشعة الخاصة به وتّبين إصابته بالكانسر، مضيفًا: "بابا اتصل بيا وأنا قربت من مدينة الإنتاج الإعلامي، كنت عند مول مصر كده، قالي انت فين قولتله رايح الشغل، قالي طب اركن العربية، عاوزك".

وأضاف "مدكور"، خلال حواره في برنامج "المواجهة"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، أن والده أبلغه بإصابته بـ"السرطان"، وطالبه بالعودة إلى المنزل ، فرفض شريف مدكور وأصر على الذهاب لعمله كونه يومًا مهمًا، "كان يوم خميس، والخميس ده بعمل فيه أربع حلقات ، يعني بشتغل من الساعة 12 الظهر، لحد الساعة 3 بليل".

وأوضح أنه فور وصوله للعمل أبلغ المخرج والمنتج بمرضه، وظهر في الحلقة الأولى التي عُرضت يوم السبت بعد الخميس الذي اُبلغ بمرض، وأعلن أمام الجميع أن الأطباء أبلغوه بذلك، مضيفًا :" هو أنا كنت هروح البيت أعمل إيه".