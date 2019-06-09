قال الإعلامي شريف مدكور، إنه كان لديه إحساس دفين إنه سيصاب بـ "الكانسر" قبل الإصابة به بفترة طويلة للغاية، كما أنه ظهر في إحدى الحلقات ببرنامجه وحلق شعر رأسه على الهواء تضامنًا مع مرضى السرطان، ضاحكًا: "ربنا بقى قالي مش أنت كنت عاوز تبقى معاهم، أهو أنت معاهم".

وأضاف "مدكور"، خلال حواره في برنامج "المواجهة"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، أنه كان في عُمرة منذ أربع أشهر، ودعا الله هناك قائلًا "أنا بحبك جدًا يارب ، بس عاوز أيه عشان تقولي إنك بتحبني"، موضحًا أنه يتوقع أن يكون هذا المرض جاء من أجل أن يُظهر له مدى حب الناس له، أو لغرض ما من الله.