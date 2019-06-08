شريف مدكور يكشف تفاصيل اكتشاف إصابته بالسرطان: "أبويا اللي بلغني"

كشف الإعلامي شريف مدكور، تفاصيل اكتشاف إصابته بورم سرطاني على القولون، وذلك خلال حواره في برنامج "المواجهة"، على شاشة "extra news"، حيث أوضح أن الواقعة بدأت باكتشافه بوجود دم في "البراز"، فتحدث مع أحد الأطباء، الذي بادره بسؤال "أنت أكلت إيه"، فذكر مدكور للطيب أنه تناول كشري من الشارع، حيث إنه يُفضل أكل الشارع.

وأضاف "مدكور"، أنه لاحظ استمرار وجود هذا الدم، فطلب منه الطبيب أن يقوم بعمل تحاليل، وبالفعل أجرى التحاليل وظهر بأن لدية بالفعل مشاكل في المعدة، وعلى أثرها تناول أدوية لمنع هذا الدم، وظن الطبيب في بداية الأمر أن هذا مجرد شرخ وسيتم علاجه بالأدوية، إلا أنه لاحظ بأن الدم لم يتوقف، بل وصل إلى شبه نزيف كامل.

وتابع: "الطبيب قالي لازم نعمل منظار، أول ما عمل المنظار كنت أنا في بنج كلي، أول ما فوقت قال للممرضين خلوه صايم عشان نعمل أشعة بالصبغة، نتيجة التحليل ظهرت بعد يومين، واتصلوا بابا قالوله أن عنده كانسر، وبابا بلغني وأنا داخل على مدينة الإنتاج كنت رايح أسجل".