سائق توك توك يخون صديقه مع زوجته.. ويتخلص منه ذبحاً

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة قنا، من القبض على سائق توك توك، لاتهامه بذبح صديقه وقتله، بسبب ارتباطه بعلاقة عاطفية مع زوجة صديقه "المجني عليه"، واتفقا معًا على التخلص منه، واستدرجه للطريق الصحراوى بأبو تشت وذبحه.

تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا من مباحث المديرية يفيد العثور على جثة" سمير. ع. أ"، نجار مسلح، من قرية الغنيمية بمحافظة سوهاج، وبها آثار ذبح من الرقبة وملقاة على الطريق الصحراوي أمام قرية السليمات بمركز أبو تشت، شمال قنا.

وبحسب مصدر أمني كشفت التحريات أن مرتكب الحادث صديق القتيل ويدعى "محمد. م. ا"، سائق توك توك، ومقيم بالبلينا بسوهاج، حيث ارتبط بعلاقة عاطفية مع زوجة صديقه (المجني عليه) واتفقا معًا على التخلص منه ليخلو لهما الجو، واستدرجه للطريق الصحراوي بأبو تشت وذبحه.