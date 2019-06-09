فرق طبية لتطبيق التأمين الصحي الجديد في بورسعيد

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنّ الوزارة ستتعاقد مع الفرق الطبية العاملة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد منتصف الشهر الحالي، بعد موافقة مجلس الوزراء على التعاقدات، وتوفير وإتاحة المخصصات المالية من خلال وزارة المالية، على أنّ يتم التعاقد مع الفرق الطبية بديوان عام محافظة بورسعيد.

جاء ذلك خلال جولة وزيرة الصحة اليوم، والتي رافقها فيها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في وحدة صحة شمال الحرية، ضمن جولتها التفقدية لعدد من المنشآت الطبية بالمحافظة، تمهيدا لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.

ولفتت زايد إلى استلام وحدة صحة شمال الحرية الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من تجهيزها وفقا لأعلى معايير الجودة، إذ وجهت بالانتهاء من تجهيز الوحدة وإمدادها بالتجهيزات غير الطبية خلال اليومين المقبلين.

كما تفقدت الوزيرة وحدة صحة أسرة الكويت، وتابعت المنظومة المميكنة لتسجيل بيانات المواطنين "الملف الطبي للأسرة"، إذ سجلت الوحدة بتسجيل نحو 2500 ملف، وتفقدت كذلك أرشيف الملفات الخاصة بطب الأسرة وراجعت نظام التسجيل، وشددت على ضرورة دقة البيانات المسجلة.