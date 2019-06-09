قررت النيابة العامة بالمنيا حبس مزارع 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل ابنه، واعترف المتهم بأن ابنه تعدى بالضرب على شقيقه، بمساعدة أشقاء زوجته.

وقال المتهم في محضر الشرطة، إنه "حاول تربية نجله وتلقينه علقة بسبب ممارسته نشاطا إجراميا، إذ أنه سرق ابنة خاله".

وقررت النيابة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت أجهزة الأمن بالمنيا تلقت بلاغا من إحدى المستشفيات بوصول صبي، 17 عاما، متوفى، إثر إصابته بكدمات وسحجات متفرقة وبه آثار إيثاق بالذراعين، عقب عثور والده على جثته بطريق (القاهرة ـ أسوان) الزراعي، وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالمنيا، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص: والد المجنى عليه، مزارعين "نجلي خال المجني عليه".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر الأول أن نجله سبق وأن ارتكب العديد من وقائع السرقات بالمنطقة محل سكنهم ، وقيامه بسرقة بعض منقولات الزوجية الخاصة بابنة خاله (شقيقة المتهمان الثانى والثالث)، فقاموا بإيثاقه بغرفته بحبل وتناوبوا التعدى عليه بالضرب، إلا أنهم فوجئوا بوفاته فقاموا بنقله للمستشفى، والإدعاء بالعثور على جثته خشية ضبطهم، وأرشدوا عن الأدوات المستخدمة (سكين، حبل، قطعة خشبية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.