عدد الوطن غدا الإثنين

تقرأ في عدد «الوطن» الصادر غدا الإثنين.. بشرى لطلبة «الثانوية»: زيادة رغبات تنسيق الجامعات إلى 75.. وقواعد القبول «ثابتة».. المشرف على التنسيق: لا تغيير في قواعد القبول.. و20 حالة غش في رابع أيام امتحانات الثانوية الأزهرية.

كما تقرأ.. الذكاء الاصطناعي يقود مصر إلى الصدارة.. رؤساء جامعات: إنشاء كليات خطوة مهمة لتطوير التعليم.. وطلابنا مؤهلون للنجاح.. «الخشت»: جامعة القاهرة ستساهم في التحول للاقتصاد الرقمي.. و«حرب»: طفرة حقيقية.

وتقرأ في الرياضة.. الأهلي يقترب من ضم الكونغولي «بيفووم».. ولجنة التخطيط بالنادي تستقر على استمرار «لاسارتي».. ورفض رحيل على لطفي.