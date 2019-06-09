بدأت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى استعداداتها لموسم تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام، وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بـ«التعليم العالى»، المشرف العام على تنسيق القبول بالجامعات، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: إنه جرى زيادة أعداد الرغبات بالتنسيق من 60 إلى 75، لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات.

وأضاف أن قرار زيادة عدد الرغبات جاء نتيجة زيادة عدد الكليات المتخصّصة والمعاهد فى مختلف العلوم والتخصّصات بعدد من الجامعات على مستوى الجمهورية. وتابع «عطا» أن الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للجامعات سيُحدد عدد الكليات التى سيتم إضافتها إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بالتنسيق، للتأكد من جاهزية تلك الكليات لبدء الدراسة بها فى سبتمبر المقبل، لافتاً إلى أنه سيتم إضافة الكليات التكنولوجية الجديدة للبوابة هذا العام، وعن رسوم ملف اختبارات القدرات أكد أنها ما زالت كما هى حتى الآن وقيمتها «350 جنيهاً»، ومن المقرر بحث تثبيتها أو زيادتها فى اجتماع المجلس المقبل.

ولفت المشرف العام على التنسيق، إلى أنه لا تغيير فى قواعد التنسيق والقبول بالجامعات لهذا العام، وأن مكتب التنسيق الرئيسى ما زال فى مقره بجامعة القاهرة، وأكد انتهاء الاستعدادات الخاصة بالتنسيق، من خلال تجهيز المعامل الإلكترونية، وتحديث بوابة التنسيق الإلكترونية، وكل الأمور اللوجيستية بها، وأوضح أن البوابة الإلكترونية للتنسيق خاصة بالجامعات والمعاهد الحكومية فقط، وليس لها علاقة بالجامعات والمعاهد الخاصة.

وعلى صعيد امتحانات الثانوية العامة، كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم أن التصحيح الأولى للعينة العشوائية لمادة اللغة العربية، سيبدأ غدًا، على أن يتم إعلان النسب الأولية للنجاح خلال ساعات من تصحيح العينة. وأكد المصدر أن المواد غير المضافة للمجموع مثل «التربية الدينية»، لا يتم إعلان عينة عشوائية لها، ويتم تصحيح كراسات الإجابة من قِبل مُعلمى اللغة العربية بشكل مباشر.

وتعمل كنترولات الثانوية العامة على تصحيح وتقدير درجات الطلاب فى المواد التى ينتهى طلاب الثانوية العامة من أداء الامتحان فيها، وفق خطة زمنية مُحكمة، فيما يؤدى اليوم 595344 طالباً بالشعبتين الأدبى والعلمى، الامتحان فى مادتى الاقتصاد والإحصاء فيما أدى اليوم طلاب الثانوية العامة (المكفوفون) امتحان اللغة العربية.

المشرف على التنسيق: لا تغيير فى قواعد القبول.. و30 حالة غش فى رابع أيام امتحانات الثانوية الأزهرية

وأدى اليوم أيضاً طلاب القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية، امتحانى القرآن والحديث، وسط هدوء تام. وتفقد الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، لجان معهد فتيات المنطقة السادسة بمدينة نصر، وتابع الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة لامتحان الثانوية الأزهرية المعلنة، بالنسبة للطالبات والمشرفين والمراقبين، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة.

ونبَّه رئيس جامعة الأزهر، خلال جولته باللجان، على أهمية تهيئة المناخ الملائم للطالبات لمساعدتهن على أداء امتحانهن فى سهولة ويسر، موجّهاً المشرفين والمراقبين بمعاملة الطالبات معاملة حسنة، وتوفير كل ما يلزم، حتى تتحقق لهن الراحة الكاملة داخل اللجان.

وشهدت امتحانات القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية، فى اليوم الرابع، اليوم، ضبط ١٤ حالة غش بالهاتف، و١٦ حالة غش ورقى، وإلغاء ندب 3 رؤساء لجان.

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو الحالى، ويشتمل القسمان الأدبى والعلمى على 154954 طالباً وطالبة، إضافة إلى 155 طالباً بمعهد العلوم الإسلامية.