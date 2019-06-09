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انطلاق مارثون الثانوية العامة

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تكدس المواطنين بالبنوك.. طلب إحاطة موجه للحكومة في بالبرلمان

تكدس المواطنين بالبنوك.. طلب إحاطة موجه للحكومة في بالبرلمان

"الباجا" يطالب بإنشاء شرطة متخصصة لحل مشاكل الأسرة

"الباجا" يطالب بإنشاء شرطة متخصصة لحل مشاكل الأسرة

وزير التعليم: لم يتم تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

وزير التعليم: لم يتم تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

دمياط الرياضي يتعاقد مع شركة لتسويق اللاعبين: عودة بعبع أندية الأضواء

دمياط الرياضي يتعاقد مع شركة لتسويق اللاعبين: عودة بعبع أندية الأضواء

أحمد فلوكس يخطف الأضواء بسبب شخصية الضابط محمود في "الممر"

أحمد فلوكس يخطف الأضواء بسبب شخصية الضابط محمود في "الممر"

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تفاصيل مناقشات تعديلات قانون النفقة في "النواب": تحقق الأمان للأسر

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