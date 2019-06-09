اقتحم أكثر من 200 مستوطن باحات المسجد الأقصى، اليوم، استجابةً لدعوات جماعات ومنظمات الهيكل للاحتفال بما يسمى عيد «نزول التوراة»، وسط حراسة شرطة الاحتلال والقوات الخاصة التابعة لها، فيما دعا نشطاء فلسطينيون، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، كل مَن يمكنه الوصول إلى المسجد الأقصى، لشد الرحال إليه لمواجهة الاقتحامات المتكررة.

وأكدت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية أن الأسير حسن العويوى واصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 69 يوماً رفضاً لاعتقاله الإدارى، وسط تحذيرات من تدهور حالته الصحية، وأوضحت الهيئة فى بيان، اليوم، أن إدارة سجون الاحتلال نقلت «العويوى»، الخميس الماضى، من معتقل «نيتسان الرملة» إلى مستشفى «برزلاى» بعد تدهور خطير فى وضعه الصحى. وحمَّلت الهيئة، إدارة سجون الاحتلال المسئولية كاملة عن حياته، مشيرة إلى أن الإدارة تمنع زيارة ذويه ومحاميه له.

من ناحية أخرى، أثارت تصريحات السفير الأمريكى فى إسرائيل ديفيد فريدمان لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، التى أيَّد فيها حق إسرائيل فى ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة ووصفه قيام دولة فلسطينية بالفاشل، ردود فعل فلسطينية غاضبة.

الخارجية الفلسطينية تدرس شكوى "فريدمان" إلى "الجنائية الدولية".. و"ملحم": تصريحاته تخرج عن الشرعية لمجاملة السياسات الإسرائيلية.. و"شعراوى": ما جاء على لسانه كذب

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها تدرس تقديم شكوى لـ«المحكمة الجنائية الدولية» ضد «فريدمان»، وأوضحت فى بيان، اليوم، أن تصريحات «فريدمان» امتداد لسياسة الإدارة الأمريكية المنحازة بشكل كامل للاحتلال وسياساته الاستعمارية التوسعية.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، أن تصريحات «فريدمان» تخرج عن الشرعية الدولية، لمجاملة السياسات الإسرائيلية، مؤكدة أنه سفير للاستيطان، ومواصلة العدوان على الشعب الفلسطينى وحقوقه، فيما وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوى، ما جاء على لسان الدبلوماسى الأمريكى، بالكذب والحقائق المشوهة لتبرير جرائم إسرائيل.

أدان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، بشدة اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى، وحذر فى بيان له، من استمرار مخططات الاحتلال الإسرائيلى لتهويد القدس المحتلة، وتغيير معالمها، وطمس هويتها الحقيقية.

ودعا المفتى إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولى والمنظمات الإقليمية والدولية والتدخل الفورى لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس، كما دعا العالم الإسلامى والعربى والأمم المتحدة لوقف تنفيذ المخططات الإسرائيلية التى تمثل تهديداً خطيراً للمسجد الأقصى والقدس المحتلة.