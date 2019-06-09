وزير التعليم: لم يتم تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إنه بفضل الله، مر أول امتحانين في الثانوية العامة بسلام، وبشكل جيد جدًا، ولم تكن هناك أي مشاكل تُذكر.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة "mbc مصر"، أن امتحان اللغة العربية لم يتسرب نهائيًا كما أشاع البعض، ولكن هناك نحو 5 طلاب (يعدوا حالات فردية) استطاعوا دخول اللجان بالكاميرا، وصوروا ورقة الأسئلة بعد ساعة من بدء الامتحان.

وواصل تصريحاته: "جزء من هؤلاء الطلاب كانوا من اللجان الخاصة، إحنا كنا عاملين ليهم لجنة خاصة، عشان نساعدهم مثلا يكونوا ذوي احتياجات خاصة أو مرضى".

وأوضح أنه على الرغم من أن عملية امتحان طلاب الصف الثالث الثانوي ضخمة جدًا، إلا أنها سارت بشكل جيد، متمنيًا أن يمر امتحان الغد بشكل جيد أيضًا.