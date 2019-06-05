نعى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وجميع العاملين بالوزارة "بخالص الحزن والأسى شهداء الوطن الذين استشهدوا إثر عملية إرهابية بكمين العريش صباح اليوم".

وتقدم شوقي بخالص العزاء والمواساة للشعب المصري وأسر الشهداء.