قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن رغبة طلاب الثانوية العامة في مجيء الامتحانات سهلة وبسيطة جزء من الثقافة الموروثة، حيث إن الامتحانات إذا لم يتم من خلالها فرز قدرات الطلاب، وإظهار مستوياتهم لن يكون لتلك الامتحانات معنى.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن 40% من طلاب الثانوية العامة يحصلون على 95% وهذا شيء خاطئ، حيث إنه يُصعب معرفة الطالب المتفوق، وهذا قد يؤدي إلى دخول أحد الطلاب كليات صعبة للغاية غير مؤهل لها.

وأكد وزير التربية والتعليم أن هدف الامتحانات في كل دول العالم، هو الوقوف على المستويات المتدرجة للطلاب، وعندما تأتي الامتحانات بها نقاط صعبة هذا ليس تعذيب من الوزارة، موضحًا أن فكرة التدرج للانتقال من الثقافة القديمة للجديدة تحتاج إلى وقت، وتسير الوزارة في هذا الأمر بسرعة مهولة.