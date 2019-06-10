قالت ساندرا نهرا، مديرة المكتب الإعلامي للفنانة هيفاء وهبي في بيروت، لـ"الوطن"، إن: "هيفاء الحمد لله حالتها في تحسن، وتعجبت من الشائعات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابتها بـ(كانسر)".

وأضافت: "أؤكد مرة أخرى، هيفاء بحالة صحية جيدة".

وفاجأت "هيفاء" جمهورها، بإعلان مرضها منذ 5 أيام، من خلال تغريدة عبر "تويتر"‏⁧: "عيد_مبارك⁠⁠‬⁩، ينعاد على الجميع.‏ أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر.. خلوني بصلواتكم، وإن شاء الله أعود لكم قريبا، الحمدلله على كل شيء".