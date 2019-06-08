استنكر الإعلامي عمرو أديب، من هجوم بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، على الدولة المصرية واتهامها بالتقصير في حماية الجنود في سيناء، وذلك بعد حادثة استهداف كمين البطل "14" بالعريش يوم عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن الدولة تؤمن الجنود على أكمل وجه، كما أن في مصلحة الدولة تأمين تلك الكمائن بشكل قوي للغاية.

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن ضحايا الأمريكان في العراق وصل عددهم 4200 قتيل، رغم أن التأمين الخاص بهم كان صعب اختراقه بل كان من المستحيل، كما أن ضحايا الأمريكان في افغانستان وصل عددهم ـ 2400 قتيل، رغم كون هناك كمائن متحركة قبل 100 متر من الكمائن الثابتة.

وأوضح أن حرب الإرهاب تُعد حرب عصابات، وقائمة على المفاجئة ومن الطبيعي أن يكون هناك شهداء في الحروب، ورغم أن هناك عمليات إرهابية تحدث في فرنسا وأمريكا وعدد من الدول الكبرى، إلا أن مصر تُعد الدولة الوحيدة التي عندما يقع فيها حادث إرهابي "الناس تمسك في بعضها"، على حد قوله.

وتابع: "سيناء لن تسقط، عمرنا ما سمعنا إن تنظيم اسقط دولة، رفقا بأم الشهيد وأبو الشهيد، وهو قاعد كده يجيله مسيدج من واحد قاعد في التكيف يلاقي فيها الدولة قصرت في حقك ابنك، بس دم ابنك في رقابتنا، رقابتك إيه يا أبو رقبة، تعرف أنت إيه عن الصحراء، كل واحد من الجنود كاتب رسالة استشهاده".