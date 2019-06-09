وجه النجم أحمد السقا، الشكر للفنان تامر حسني، بسبب ظهوره كضيف شرف في مسلسله "ولد الغلابة"، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

وقال خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "أنا متشكر يا تامر، انت شاركت في مشهد قامت عليه فلسفة المسلسل كله، وبجد تامر وقف جنب أخوه وده المتوقع منه، وعمل المشهد 10 على 10".

وأضاف: "أنا أيضًا أحب المشاركة في الأعمال الغنية كضيف شرف وهذا شرف كبير".

كما أشار إلى أنه كان يتمنى أن يركب حصانًا، كما هو معتاد في أعماله الفنية، لكن طبيعة الشخصية لم تسمح بذلك.

وعن انحراف شخصيته "عيسى"، في المسلسل، قال "السقا"، إن كل ما مر به في المسسلسل، لا يمكن أن يبرر انحرافه، والدليل أنه عوقب على جرائمه في النهاية، بعدما ألقت الشرطة القبض عليه، ورد عليه مقدم البرنامج قائلًا: "لكن العقاب كان دقيقتين بس".

ليرد عليه السقا، ممازحًا: "قوم يا باشا هات الخرزانة واجلدني".