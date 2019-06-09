أحمد السقا وتصفيات اليورو.. أبرز تريندات "جوجل"

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أحمد السقا

قال النجم أحمد السقا، إن صورة والده كانت حاضرة في مسلسل "ولد الغلابة"، الذي عُرض خلال شهر رمضان المنصرم.

أحمد السقا: صورة والدي ظهرت في "ولد الغلابة"

وجه النجم أحمد السقا، الشكر للفنان تامر حسني، بسبب ظهوره كضيف شرف في مسلسله "ولد الغلابة"، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

أحمد السقا لـ عمرو أديب: "قوم يا باشا هات الخرزانة واجلدني"

تصفيات اليورو

اكتسح المنتخب الإيطالي مضيفه اليوناني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على ملعب أثينا الأولمبي، بالجولة الثالثة للمجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020.

إيطاليا تسحق اليونان بثلاثية في تصفيات اليورو

امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2019

انتابت حالة من الارتياح بين طلاب الثانوية العامة في محافظة السويس، بسبب سهولة امتحان اللغة العربية الذي أدوه، اليوم السبت، في 14 لجنة بالإدارت التعليمية الثلاث في أحياء المحافظة الخمسة.

ارتياح بين طلاب الثانوية العامة بالسويس لسهولة امتحان اللغة العربية