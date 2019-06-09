أعلنت وزارة الأوقاف عن خطة كبرى لإعمار بيوت الله، إحلالاً وتجديداً وصيانة وفرشاً فى عام واحد، وهو العام المالى الحالى 2018 - 2019م، وأوضحت فى بيان أن إجمالى ما تم إنفاقه خلال العام الحالى 650 مليون جنيه، منها نحو 350 مليون جنيه من الموارد والجهود الذاتية للوزارة، وبلغ إجمالى ما تم رصده لتنفيذ الخطة نحو مليار و269 مليون جنيه.

وذكرت الوزارة فى بيانها، أن ما تم تنفيذه كاملاً، إحلالاً وتجديداً خلال العام الحالى 247 مسجداً، بتكلفة 268 مليون جنيه، وما يجرى العمل فيه يشمل 303 مساجد، بإجمالى 479 مليون جنيه، ومن حيث الصيانة والترميم تم الانتهاء من 198 مسجداً بتكلفة 63 مليوناً، وما يجرى العمل فيه يشمل 240 مسجداً بتكلفة تقدّر بنحو 65 مليون جنيه، وأكدت الوزارة أن إجمالى المساجد التى تم الانتهاء منها خلال العام المالى الحالى 445 مسجداً، إضافة إلى تنفيذ أعمال فى 543 مسجداً.

وتابع بيان الوزارة أن 99% من هذه الأعمال ليست مساجد جديدة وإنما هى عملية إحلال وتجديد (هدم وإعادة بناء) لمساجد قديمة أو صيانتها، ولا تبنى الوزارة مساجد جديدة على نفقتها إلا للضرورة القصوى، وفى المدن والمناطق الجديدة، حيث تكون الحاجة ملحة لبناء مسجد جديد.

وأكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بالأوقاف، أن محافظة سوهاج تأتى على رأس قائمة المساجد الأكثر تجديداً وصيانة، كما أن اهتمام الوزارة منصب على مساجد الوجه القبلى والأماكن الأكثر احتياجاً. وأوضح أن الوزارة لم تُدرج فى ما أعلنته المساجد التى يتم بناؤها أو إحلالها وتجديدها بالجهود الذاتية للأهالى، التى تشجعها الوزارة وتشرف عليها وتدعم بعضها، إما بالفرش، أو بمبالغ مالية من صندوق عمارة المساجد.