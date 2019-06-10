أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أنّ المملكة تنتظر زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إليها في أكتوبر المقبل.

وقال الفالح على هامش اجتماع اللجنة الحكومية الروسية السعودية في العاصمة الروسية موسكو، إنّ زيارة بوتين للسعودية مقررة في أكتوبر من هذا العام، لافتا إلى أنّه جار إعداد اتفاق بشأن تسهيل استلام التأشيرات لمواطني الدولتين، للتوقيع عليه خلال الزيارة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وسبق وأكد المتحدث الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الجمعة الماضي، استمرار التحضير لزيارة الرئيس بوتين إلى السعودية، وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، دعا بوتين إلى زيارة بلاده في أثناء استقباله في الكرملين من قبل الرئيس الروسي في أكتوبر الماضي.